I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Medio Oriente: Hamas denuncia decisione dell’Australia di designare Hezbollah come “terrorista” - Il movimento palestinese Hamas, al potere alla Striscia di Gaza, ha denunciato la decisione dell’Australia di classificare il movimento sciita libanese Hezbollah come “organizzazione terroristica”. Lo rende noto il quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”. “La resistenza di Hezbollah all'occupazione, e il suo adempimento del suo dovere umanitario, religioso, nazionale e morale, e la difesa del suo popolo, è un atto legittimo in base a tutte le leggi internazionali”, ha affermato il portavoce del movimento palestinese, Hazem Qassem. (segue) (Res)