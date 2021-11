© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Medio Oriente: Ramallah, al via piano per promuovere partecipazione delle donne alle elezioni - Il Comitato elettorale centrale ha lanciato la campagna regionale per promuovere la partecipazione delle donne alle elezioni, in occasione delle prossime consultazioni elettorali in Cisgiordania. Lo rende noto l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, secondo la quale la campagna sarà supervisionata dall'Organizzazione araba per le amministrazioni elettorali. Alla cerimonia organizzata per il lancio dell’iniziativa a Ramallah, ha partecipato una delegazione della Commissione elettorale indipendente in Giordania guidata da Khaled al Kalaldeh, oltre a rappresentanti di partiti e forze politiche, istituzioni della società civile palestinese, e un gruppo di attiviste femministe. (segue) (Res)