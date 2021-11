© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libano: fonti stampa, premier Miqati visiterà Egitto e Turchia - Il primo ministro del Libano, Najib Miqati, si recherà in visita in Egitto e in Turchia dopo aver incontrato papa Francesco in Vaticano. Lo rende noto il portale informativo “Naharnet”, secondo il quale il premier libanese potrebbe anche incontrare il presidente francese Emmanuel Macron, attualmente in visita a Roma. Il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, ha visitato il Libano all'inizio di novembre e ha invitato Miqati a recarsi ad Ankara. Anche una delegazione della Lega araba con sede al Cairo, guidata dall'assistente del segretario generale Hossam Zaki, aveva visitato Beirut all'inizio di questo mese dopo l’inizio della crisi diplomatica tra il Libano e i Paesi del Golfo. (Res)