- Germania: Covid, aeronautica avvia voli per trasferimento malati in terapia intensiva -L'aeronautica tedesca (Luftwaffe) avvierà nel pomeriggio di oggi i voli di trasferimento dei malati di Covid-19 in terapia intensiva tra gli ospedali della Germania con capacità libere. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la Luftwaffe impiegherà un Airbus A310 per le operazioni di evacuazione medica (Medevac), una “unità di terapia intensiva volante” con sei posti per questo trattamento. È, inoltre, disponibile un aereo da ricognizione Airbus A319Oh “Opes Sky”, convertito all scopo. Il governo federale ha disposto che i contagiati dal Covid-19 vengano distribuiti in tutta la Germania se gli ospedali sono minacciati di collasso nei singoli Laender. Il trasferimento di pazienti con altre malattie è previsto solo in casi eccezionali. (segue) (Res)