- Libia: Consiglio giudiziario supremo chiede di perseguire responsabili attacco tribunale a Sebha - Il Consiglio giudiziario supremo della Libia ha chiesto alle autorità investigative di perseguire il gruppo responsabile dell’attacco armato di ieri al tribunale di Sebha, il capoluogo della regione autonoma libica del Fezzan. Lo ha affermato il Consiglio in una dichiarazione, secondo la quale devono essere avviate procedure legali contro i responsabili dell’aggressione, “affinché siano puniti per il loro crimine”. “Questo atto ostile che ha preso di mira la corte di Sebha ha intaccato il prestigio di coloro che proteggono la giustizia”, ha proseguito la dichiarazione, invitando il Consiglio della magistratura a rispettare la legge e agevolare il lavoro dei giudici. “Il ricorso è l’unico modo legale per contestare le decisioni giudiziari”, ha concluso. (segue) (Res)