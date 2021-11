I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: Tunisia, soccorse 487 persone al largo delle isole Kerkenna - Alcune unità della Marina militare e della Guardia costiera della Tunisia hanno soccorso 487 migranti di diverse nazionalità e di età compresa tra tre e 42 anni, di cui 13 donne e 93 bambini, al largo delle isole di Kerkenna, nel governatorato di Sfax, in Tunisia. Lo ha reso noto il ministero della Difesa in un comunicato stampa, secondo il quale la Marina militare ha appreso che un’imbarcazione con a bordo più di 430 migranti era partita dalle coste libiche tra il 23 e il 24 novembre, diretta verso le coste europee. Le persone soccorse sono state trasferite al porto di El Ktef (governatorato di Ben Gardane) e consegnate alla Guardia nazionale presente sul posto per completare le procedure legale nei loro confronti. (segue) (Res)