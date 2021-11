I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia: arrestati i governatori di Sidi Bouzid e Kebili per presunta corruzione - La procura della Repubblica del tribunale di primo grado di Sidi Bouzid, in Tunisia, ha autorizzato la detenzione degli attuali governatori di Sidi Bouzid e di Kebili per presunta corruzione finanziaria e per aver sfruttato il loro incarico al fine di ottenere vantaggi. Lo hanno riferito i media locali. I due governatori sono stati rimossi ieri dall'incarico dal capo dello Stato, Kais Saied. (segue) (Res)