I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Energia: Egitto e Grecia studiano possibilità per gasdotto sottomarino nel Mediterraneo - Egitto e Grecia stanno studiando la possibilità di costruire un gasdotto sottomarino tra i due Paesi nel Mediterraneo. Lo ha reso noto il ministero dell'Energia greco. "Grecia ed Egitto hanno concordato giovedì di ampliare la portata della loro cooperazione nella fornitura di gas naturale liquefatto e di studiare la possibilità di costruire un gasdotto sottomarino tra i due Paesi", si legge nella nota. La Grecia, che importa gas principalmente da Algeria, Azerbaigian, Russia e Turchia, sta cercando di diversificare le proprie risorse per diventare un hub energetico nell'Europa sudorientale. Il ministero dell'Energia greco ha dichiarato che le due parti hanno firmato un memorandum d'intesa al Cairo, ieri, in un passo verso la firma di accordi specifici tra società greche ed egiziane. (segue) (Res)