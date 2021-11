© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Commissione elettorale, quasi 2 milioni di elettori hanno ricevuto le tessere elettorali - Sono 1.962.908 gli elettori in Libia che hanno ritirato le proprie tessere elettorali dagli uffici dell’Alta commissione elettorale. Lo ha reso noto l'Alta commissione elettorale, precisando che il numero totale di candidati per le elezioni parlamentari ha raggiunto le 2.241 unità, secondo i dati aggiornati a mercoledì 24 novembre. In particolare, hanno ritirato le tessere elettorali 1.185.392 uomini e 777.516 donne. (Res)