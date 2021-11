Viabilità: Aspi, chiusure sulla A8 Milano-Varese e sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi informa che nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 novembre e tra il 30 e mercoledì 1 dicembre la A8 Milano-Varese e la D08 Diramazione Gallarate-Gattico, saranno interessate da lavori di ispezione delle barriere di sicurezza. Sulla A8 sarà chiuso lo svincolo di Lainate Arese, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Milano e lo svincolo di Lainate, in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Varese. Aspi consiglia di utilizzare lo svincolo di Baranzate, sulla A52 Tangenziale nord di Milano o lo svincolo di Origgio, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso e lo svincolo di Legnano o di Fiera Milano, sulla stessa A8 o di Origgio, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso. Sulla D08 Gallarate-Gattico sarà completamente chiuso lo svincolo di Besnate, in entrata e in uscita e lo svincolo di Sesto Calende Vergiate, in entrata e in uscita. Viene consigliato di utilizzare lo svincolo di Sesto Calende Vergiate, sulla stessa Diramazione Gallarate-Gattico o di Gallarate, sulla A8 Milano-Varese e lo svincolo di Besnate o di Castelletto Ticino. (Com)