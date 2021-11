I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turismo: Letta (Unindustria), grandi eventi occasione storica per rilancio Roma e Lazio - Il G20 di Roma “ha rappresentato un’occasione fondamentale di rilancio. L’effetto immediato è stato ad esempio un aumento del 20 per cento delle prenotazioni per le settimane successive”. Nel futuro della Capitale e del Lazio, invece, ci sono i “grandi eventi”. Lo ha detto in una intervista al Sole 24ore Giampaolo Letta, presidente del Gruppo tecnico Turismo, Cultura e Grandi Eventi di Unindustria. Quattro i pilasti sui quali puntare per il rilancio dopo quasi due anni di Covid: turismo, economia della bellezza, audiovisivo e grandi eventi. “Il nostro settore - dice Letta – rappresenta il secondo per Pil nel Lazio”. “Il nostro progetto – spiega Letta – punta innanzitutto alla promozione del turismo di alta gamma senza trascurare e, anzi, valorizzando i piccoli borghi spesso inesplorati e sconosciuti, ma che sono degli autentici gioielli”. Quindi l’avvio di una specifica campagna “anche con l’ausilio di influencer, per promuovere questa parte di turismo che ha le sue punte d’eccellenza nelle cinque strutture a cinque stelle della città” e poi il rilancio del “turismo congressuale. Roma era al settimo o ottavo posto 20 anni fa. Ora siamo scesi alla ventesima posizione. E questo non perché la gente non voglia venire a Roma, anzi. Ma c’è bisogno di strutture, infrastrutture”.Il secondo pilastro del piano va sotto il titolo di “Economia della bellezza”. “Si tratta di un progetto di marketing culturale e di collaborazione pubblico-privato che, grazie a un protocollo d’intesa fra Unindustria e Roma Capitale, punta alla riqualificazione dei beni artistici. Siamo partiti da Villa Borghese. Ma può essere una tendenza - chiarisce Letta – che non si ferma a questo”. Terzo pilastro è l’audiovisivo. “Roma e il Lazio hanno una grande importanza con il 30 per cento delle aziende, 4.500 in tutto e più di 11mila lavoratori impegnati: il 40 per cento del dato nazionale”. In ultimo i grandi eventi. “C’è la Ryder Cup di golf del 2023; il 2025 sarà poi l’anno del Giubileo. E, guardando più avanti, nel 2033 correrà il bimillenario della crocifissione di Cristo. Tutti appuntamenti per i quali occorrerà farsi trovare pronti”. La Capitale lo sarà, spiega Letta. “Ha bisogno di essere responsabilizzata in uno sforzo comune e coordinata. Ma poi, come accaduto con il G20 o con la reazione all’emergenza Covid che ha visto il Lazio primeggiare, le cose quando si vuole si fanno”. (segue) (Rer)