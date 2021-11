I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Covid: 21 violazioni a Green pass accertate da Nas tra province Latina e Frosionone - Nel corso dei controlli ai green pass effettuati dai carabinieri del Nas in provincia di Latina e in provincia di Frosinone, su un totale di 130 controlli, 82 in provincia di Latina e 48 in provincia di Frosinone. Nella provincia pontina sono state riscontrate 17 violazioni per mancanza di green pass e mancata attuazione delle misure di contenimento per la diffusione del Covid. L'ammontare delle sanzioni è di 7.600 euro. Tre sono le violazioni penali per mancanza di Documento valutazione dei rischi. In provincia di Frosinone sono state 4 le violazioni amministrative accertate per mancanza green pass e mancata attuazione delle misure di contenimento per la diffusione del virus. Contestate violazioni per 1.600 euro. In particolare, presso un laboratorio di analisi cliniche della provincia di Frosinone, è stato accertato l’effettuazione di tamponi antigeni covid-19 in assenza di autorizzazione della Regione Lazio. Per tale violazione amministrativa il responsabile della suddetta struttura è stato sanzionato con una contravvenzione dell’importo pari ad 10 mila euro. (segue) (Rer)