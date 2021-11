I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: investita a Tor Sapienza, muore donna di 78 anni - Una donna di 78 anni di Roma è morta in ospedale all’Umberto I di Roma, a causa delle ferite riportate ieri in un investimento stradale. L’incidente è avvenuto ieri mattina alle 10 in via Stazione di Tor Sapienza a Roma, quando la donna è stata investita da un’auto, una Audi A3 guidata da un 72enne italiano risultato negativo ai test alcolemici. L’uomo si è fermato e ha prestato soccorso. Trasportata in ospedale, la donna è morta poco dopo. Gli agenti della polizia Locale di Roma Capitale stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. (Rer)