Ungheria: Covid, per Orban più persone devono ricevere la terza dose di vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ungheria deve aumentare il numero di persone che stanno ricevendo la terza dose di vaccino contro il coronavirus. Lo ha detto il premier, Viktor Orban, intervenuto all’emittente “Radio Kossuth”. Il primo ministro ha dichiarato che la terza dose è un richiamo importante, alla luce del fatto che la protezione fornita dai vaccini inizia a decadere con il passare del tempo. Orban ha detto di “non escludere nulla” in merito all’evoluzione della pandemia. Tuttavia, se il virus può essere contenuto grazie ai vaccini non dovrebbe esserci bisogno di nuove misure restrittive o di una vera e propria serrata. L’esecutivo estenderà una campagna per rendere le vaccinazioni possibili senza previa registrazione la prossima settimana. Allo scopo di vaccinare i bambini tra i 5 e gli 11 anni, Budapest ha già ordinato due milioni di dosi e la prima fornitura arriverà a dicembre. (Vap)