Migranti: missioni Ue in Libia, Niger, Mali e Mauritania insieme contro i trafficanti

20 luglio 2021

- Una piattaforma permanente di collaborazione tra le missioni civili dell’Unione europea in Libia, Niger, Mali e Mauritania per combattere il traffico di esseri umani nel rispetto dei diritti umani e della dignità delle persone. Questa l’iniziativa al centro dei colloqui tenuti ieri a Bruxelles tra il vicepresidente libico Moussa Al Kuni, esponente della regione meridionale del Fezzan, il comandante delle Missioni civili dell’Unione europea, generale Francisco Esteban Perez, e il capo della Missione dell'Ue di assistenza alle frontiere (Eubam) in Libia, l’italiana Natalina Cea. Fonti libiche hanno riferito ad “Agenzia Nova” che nel corso dell’incontro sono state discusse le modalità per rafforzare la Missione Eubam in Libia ed è stata presentata, appunto, la piattaforma permanente di collaborazione stabilita tra Eubam e le altre missioni civili presenti nel Sahel, in particolare in Niger, Mali e Mauritania. L’iniziativa, promossa dal capo Missione di Eubam e sostenuta dalla rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sahel (Rsue/Eusr), l’italiana Emanuela Del Re, mira a rafforzare la collaborazione transfrontaliera tra le autorità di confine libiche e quelle dei Paesi del Sahel, nell’ottica di una più efficace lotta ai traffici illeciti, incluso il traffico di esseri umani, nel rispetto dei diritti umani e della dignità delle persone. Natalina Cea, funzionario dell’Agenzia delle dogane italiana con una ragguardevole carriera internazionale ai vertici di Missioni civili Europee, guida la missione Eubam dal febbraio 2021. Il generale Esteban Perez vanta una carriera di 40 anni in Spagna nella Guardia Civil ed è stato in passato anche comandante della Forza di gendarmeria europea. (Beb)