Piemonte: 250 mila euro per l'impianto Tazzoli Hockey

- La Regione Piemonte ha stanziato 250 mila euro per finanziare quasi interamente gli interventi di riqualificazione e ammodernamento dell'impianto sportivo polivalente Tazzoli Hockey. Lo ha annunciato in una nota stampa l'assessore allo Sport Fabrizio Ricca: "Lo stanziamento che abbiamo approvato va nella direzione di promuovere e riqualificare gli impianti sportivi del territorio e vuole essere anche un volano per gli sport come l’hockey su prato che vedono crescere la loro capacità attrattiva di anno in anno - ha affermato Ricca -. Le squadre dell’hockey, infatti, stanno ottenendo importanti riconoscimenti e vogliamo fare in modo che i loro impianti siano all’altezza delle sfide che attendono i loro atleti". (segue) (Rpi)