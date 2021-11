Piemonte: 250 mila euro per l'impianto Tazzoli Hockey (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’impianto sportivo Tazzoli Hockey è l’unica struttura di proprietà della Città di Torino dedicata alla disciplina dell’hockey su prato. La struttura si trova nell’area sud ovest della Città. Essendo l’unico nella Città di Torino dedicato alla disciplina dell’hockey su prato, l’impianto è utilizzato intensivamente per attività di avvicinamento alla disciplina dell’hockey da parte delle scuole, delle giovani generazioni, per gli allenamenti e per le competizioni di livello agonistico organizzate dalla Federazione Italiana Hockey. (Rpi)