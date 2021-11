Italia-Francia: Trattato del Quirinale, promuovere scambi tra Forze armate e su materiali difesa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parti, inoltre, "sviluppano la cooperazione nel settore dell’accrescimento di capacità d’interesse comune, in particolare per quanto riguarda la progettazione, lo sviluppo, la costruzione e il supporto in servizio, al fine di migliorare l’efficienza e la competitività dei rispettivi sistemi industriali e di contribuire allo sviluppo e ’al potenziamento della base industriale e tecnologica della difesa europea. Le parti - si legge nel testo del Trattato del Quirinale - s’impegnano altresì a rafforzare la cooperazione tra le rispettive industrie di difesa e di sicurezza, promuovendo delle alleanze strutturali. In particolare, esse facilitano l’attuazione di progetti comuni, bilaterali o plurilaterali, in connessione con la costituzione di partnership industriali in specifici settori militari, nonché dei progetti congiunti nell’ambito della cooperazione strutturata permanente (Pesco), con il sostegno del Fondo europeo per la difesa. Le Parti rafforzano la collaborazione nel settore spaziale migliorando la loro capacità di operare congiuntamente nello spazio ai fini di sicurezza e di difesa. Esse partecipano attivamente allo sviluppo di una cultura strategica europea in questo settore. Le parti s’impegnano a rafforzare il già proficuo scambio di personale militare, nonché le significative attività in atto nell’ambito della formazione e dell’addestramento nel settore della sicurezza e della difesa. Le parti s’impegnano a facilitare il transito e lo stazionamento delle forze armate dell’altra parte sul proprio territorio". (Res)