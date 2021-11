Tunisia-Libia: stipulati accordi nell’ambito del mercato del lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia e Libia hanno stipulato degli accordi relativi al mercato del lavoro libico e all’impiego delle competenze tunisine. Lo ha annunciato il ministero del Lavoro tunisino in una nota, secondo la quale gli accordi sono stati raggiunti in seguito a una sessione di lavoro ieri a Tunisi alla presenza del ministro del Lavoro tunisino, Nasreddine Nsibi, e dell’omologo libico Ali al Abed al Rida. Il protocollo d’intesa determina le procedura legali e pratiche per l’organizzazione dell’ingresso e del soggiorno in Libia dei lavoratori e il collegamento telematico tra i due Paesi attraverso la piattaforma “Wafed”, per facilitare il processo di impiego delle competenze tunisine e soddisfare le esigenze del mercato del lavoro libico. Le due parti hanno concordato l’avvio immediato dei programmi di cooperazione. Secondo il comunicato, la parte libica ha espresso le sue esigenze in merito alle competenze tunisine in vari settori affinché la controparte tunisina potesse soddisfare le richieste.(Tut)