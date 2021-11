Italia-Francia: Draghi, con Trattato del Quirinale valorizziamo attività nostre imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Trattato del Quirinale nasce dalla consapevolezza della profondità dei nostri legami. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa a Villa Madama con il presidente francese Emmanuel Macron. “Rafforziamo la cooperazione tra i nostri due Stati, creiamo strumenti istituzionali per renderla più strutturale, valorizziamo al meglio le attività dei nostri cittadini e delle nostre imprese”, ha aggiunto. “Interveniamo nei settori cruciali per i nostri Paesi: dalla sicurezza alla giustizia, dalla ricerca all’industria”, ha spiegato Draghi. “Avviamo una serie di iniziative concrete, tra le quali voglio citarne solo alcune. Istituiamo un servizio civile italo-francese e creiamo un’unità operativa condivisa a sostegno delle forze dell’ordine. Per promuovere le relazioni tra regioni di confine, prevediamo un Comitato di cooperazione transfrontaliera”, ha proseguito. (Res)