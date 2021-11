Etiopia: proteste anti-Usa ad Addis Abeba, manifestanti ringraziano Russia per "vicinanza"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di persone sono scese in piazza ieri ad Addis Abeba e in diverse città dell'Etiopia per protestare contro la presunta ingerenza degli Stati Uniti e delle potenze occidentali nel conflitto. Secondo quanto riferisce l'emittente statale etiope "Fbc", i manifestanti sono scesi per le strade della capitale pronunciando slogan che denunciavano l'intervento delle potenze occidentali nelle questioni interne dell'Etiopia per poi recarsi verso le ambasciate di Usa e Regno Unito, dove hanno invitato tutte le potenze occidentali a smettere di intromettersi negli affari interni dell'Etiopia. Hanno inoltre invitato i media occidentali a smettere di "orchestrare disinformazione e fabbricare notizie false contro l'Etiopia". I manifestanti si sono anche riuniti davanti all'ambasciata della Russia ma, in questo caso, per esprimere gratitudine al governo russo per essere stato "al fianco dell'Etiopia nei momenti di bisogno". La manifestazione è organizzata dalla Coalizione delle organizzazioni della società civile etiope (Cecoe). Dallo scoppio del conflitto, e in particolare nelle ultime settimane in concomitanza con l'avanzata del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf), la retorica del governo contro gli Usa - accusati di sostenere i ribelli tigrini e i loro alleati oromo - si è andata intensificando e ha preso di mira in particolare i media occidentali (tra cui "Cnn", "Bbc" e "Reuters") accusati di alimentare "disinformazione" sul conflitto in Etiopia. La Russia, d'altro canto, ha sempre espresso una posizione favorevole alla non ingerenza negli affari interni del Paese, così come la Cina (principale alleato di Addis Abeba). (Res)