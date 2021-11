Italia-Francia: Draghi, in Trattato del Quirinale c’è necessità di politica comune su migranti in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Trattato del Quirinale Italia e Francia riconoscono in ambito migratorio “la necessità di una politica di gestione dei flussi e d’asilo condivisa a livello europeo, basata sui principi di responsabilità e solidarietà. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa a Villa Madama con il presidente francese Emmanuel Macron. “Ci impegniamo a tutelare i nostri sistemi agricoli e riconoscere le loro unicità. Diamo il via a nuove forme di cooperazione in ambito energetico e tecnologico, nella ricerca e nell’innovazione. Stabiliamo un meccanismo per cui, almeno una volta ogni trimestre, un ministro italiano parteciperà a un Consiglio dei ministri del governo francese, e viceversa”, ha spiegato Draghi.(Res)