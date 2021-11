Italia-Francia: Draghi, Trattato del Quirinale segna inizio percorso per gestione sfide comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senso più profondo del Trattato del Quirinale, “è che la nostra sovranità, intesa come la nostra capacità di indirizzare il futuro, può rafforzarsi solo attraverso una gestione condivisa delle sfide comuni”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa a Villa Madama con il presidente francese Emmanuel Macron. “Oltre a consolidare le nostre relazioni bilaterali, l’accordo vuole infatti favorire e accelerare il processo di integrazione europea”, ha aggiunto. “Penso al rilancio degli investimenti, soprattutto in ambiti strategici e innovativi come i semiconduttori; alla transizione digitale ed energetica; alla costruzione di una vera difesa europea”, ha chiarito Draghi. “Dobbiamo dotare l’Unione europea di strumenti che siano compatibili con le nostre ambizioni e con le aspettative dei nostri cittadini”, ha sottolineato il capo del governo, secondo cui con il trattato si segna “l’inizio di questo percorso”. (Res)