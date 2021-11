Municipio Roma VII: Fd'I, poca progettualità, votato contro linee programmatiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il gruppo di Fratelli d'Italia ha votato contro le linee programmatiche presentate dal neo presidente del Municipio VII perché le riteniamo che siano piene solo di buoni propositi, ma di poca progettualità. Mancano, infatti, tante risposte su tematiche di fondamentale importanza come, per esempio, l'attuazione del decentramento amministrativo, il potenziamento dei servizi al cittadino e il futuro dei dipendenti municipali. Ognuno di questi argomenti viene trattato con fare quasi speranzoso. Tante buone intenzioni, buoni propositi, ma senza far minimamente riferimento a fonti di finanziamento, costi, priorità e progettualità a breve e medio-lungo termine e soprattutto poche certezze sulle competenze e responsabilità amministrative". Lo si legge in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia del Municipio VII, Valter Conti e i consiglieri municipali di Fd'I, Cristina De Simone e Umberto Matronola. (segue) (Com)