Municipio Roma VII: Fd'I, poca progettualità, votato contro linee programmatiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Particolare attenzione nel documento programmatico -si legge nella nota- è data, inoltre, alle politiche sociali. Noi di Fratelli d'Italia siamo consapevoli del tragico momento storico che sta vivendo la nostra Nazione e per questo siamo pienamente d'accordo con l'incentivare l'assistenza alle persone più fragili e bisognose. Ma anche in questo caso alcune questioni sono trattate in maniera marginale. Da parte nostra troviamo opportuno istituire e aggiornare costantemente un albo delle Protezioni Civili presenti nel municipio. Verificare se hanno bisogno di una sede stabile, collaborare per corsi di formazione di pronto intervento anche rivolti agli alunni delle scuole di primo e secondo grado. Altro annoso problema riguarda il tema del decoro e del degrado. Riteniamo urgente provvedere ad una pianificazione immediata e periodica di interventi di sfalcio, potatura e disinfestazione e pulizia delle caditoie, mentre per gli edifici scolastici della zona c'è bisogno di interventi urgenti di manutenzione straordinaria e ordinaria. L'anno scolastico è appena iniziato e molti istituiti sono in difficoltà". (segue) (Com)