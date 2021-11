Municipio Roma VII: Fd'I, poca progettualità, votato contro linee programmatiche (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altro argomento -si legge ancora- sono gli stabili terminati e non assegnati come lo spazio di Arco di Travertino, oppure i vari stabili assegnati con affidamenti diretti senza passare per bandi pubblici. Stesso dicasi per le innumerevoli occupazioni di abitazioni che affliggono questo municipio. Nel documento programmatico la questione politiche abitative è pressoché inesistente. Ci auguriamo che questa amministrazione intenda intervenire con tempestività su tutte le problematiche che riguardano il nostro territorio comprese quelle inerente la spazzatura, buche, rifacimento della segnaletica stradale, del mando stradale. Da parte nostra ci sarà sempre un atteggiamento costruttivo attento alle esigenze dei cittadini e del territorio augurandoci, però, che le nostre proposte e le nostre richieste non vengano rigettate a prescindere perché presentate da un partito di opposizione". (Com)