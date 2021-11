Covid: Fontana, aspettiamo indicazioni su nuova variante, la battaglia non è finita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna cercare di capire come sia questa nuova variante, fare in modo che i nostri scienziati li esaminino e ci diano delle indicazioni. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando l'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza che vieta l'ingresso a chiunque sia stato, negli ultimi 14 giorni, nel Paesi in cui è stata trovata la variante sudafricana del virus. "È chiaro che bisogna stare attenti - ha aggiunto Fontana a margine di un evento a Palazzo Lombardia-, quando si diceva che la battaglia non era finita, si diceva il vero. Bisogna cercare in tutti i modi di utilizzare tutte le armi a nostra disposizione anche per queste nuove varianti".(Rem)