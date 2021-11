Italia-Francia: Trattato del Quirinale, impegno per politica migratoria europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Italia e Francia s’impegnano a sostenere una politica migratoria e d’asilo europea e politiche d’integrazione basate sui principi di responsabilità e di solidarietà condivise tra gli Stati membri, e che tengano pienamente in conto la particolarità dei flussi migratori verso le loro rispettive frontiere, marittime come terrestri, così come su un partenariato con i Paesi terzi d’origine e di transito dei flussi migratori. E’ quanto si legge nell’articolo 4 del Trattato del Quirinale, secondo cui i ministeri degli Affari esteri e dell’Interno “istituiscono un meccanismo di concertazione rafforzata, con riunioni periodiche su asilo e migrazioni”. “Le parti – si legge nel testo dell’accordo - rafforzano la loro cooperazione, a livello bilaterale e a livello europeo, nella prevenzione e nella lotta contro le minacce criminali transnazionali gravi ed emergenti, in particolare la lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo, valutando una partecipazione congiunta agli strumenti europei. Esse intensificano la cooperazione transfrontaliera tra le loro forze dell’ordine. Esse lavorano altresì alla creazione di un’unità operativa italo-francese per sostenere le forze dell’ordine in funzione di obiettivi comuni, in particolare nella gestione di grandi eventi e per contribuire a missioni internazionali di polizia. A tal fine, esse istituiscono un foro di concertazione periodica, a livello di ministri dell’Interno o di direttori generali, in materia di sicurezza. Nell’ottica di rafforzare la cooperazione, le parti promuovono azioni di assistenza tecnica e di formazione per le forze dell’ordine e le altre amministrazioni competenti dei Paesi terzi minacciati dal terrorismo e interessati dall’espansione dei gruppi transnazionali della criminalità organizzata e dalle relative attività e flussi criminali, nonché da altre forme di criminalità gravi ed emergenti a carattere transnazionale. (segue) (Res)