Covid: il Piemonte resta in zona bianca, test gratuiti per le visite natalizie nelle Rsa e residenze

- Nella settimana dal 15 al 21 novembre sono cresciuti i nuovi casi e i focolai, così come l'Rt e la percentuale di positività ai tamponi, che sono passati rispettivamente dall'1,24 all'1,21 e dall'1 al 2 per cento. Ma nessuno di questi numeri spinge il Piemonte al di sopra della zona bianca. La Regione resiste ancora, nonostante la crescita della quarta ondata. L'incidenza nell'ultima settimana analizzata dal ministero della Salute è stata di 93.86 casi ogni 100 mila abitanti, mentre il tasso di occupazione dei posti letto è salito ma è comunque rimasto su percentuali tra le più basse a livello italiano, ovvero 4,9 per cento nelle terapie intensive e 5,7 per cento nei reparti ordinari. (segue) (Rpi)