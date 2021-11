Catalogna: Covid, troppi accessi per scaricare green pass, crolla sito assessorato Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sito web dell'assessorato alla Salute della Catalogna è crollato a causa dell'elevato numero di accessi da parte dei cittadini per scaricare il green pass. Il certificato entra in vigore oggi per poter accedere a bar, ristoranti, palestre e case di cura. Solo ieri ne sono stati scaricati oltre 170 mila. La Generalitat ha deciso di introdurre nuove misure dopo l'aumento dei contagi di coronavirus che si sono registrati nelle ultime settimane. (Spm)