Covid: Visco, proseguire con decisione nei programmi di immunizzazione

- Il nuovo incremento dei contagi in Europa e in altri paesi sposta ancora in avanti la prospettiva post-Covid. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenendo al convegno annuale dell’Associazione europea del diritto bancario e finanziario. “A differenza dello scorso anno, le società del mondo avanzato sono oggi meno vulnerabili grazie alle massicce campagne di vaccinazione: occorre proseguire con decisione nei programmi di immunizzazione ed estenderli alle aree che ne hanno beneficiato meno”, ha detto, aggiungendo che il definitivo superamento della pandemia può avvenire soltanto a livello globale. (Rin)