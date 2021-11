© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bene primo accordo politico su taglio delle tasse da 8 miliardi per ceto medio e riduzione Irap per autonomi e professionisti come chiesto dal M5s. È quanto scrive su Twitter il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia. "La manovra sarà per 2/3 in continuità con Governo Conte. Proseguiremo la battaglia per eliminare elementi limitativi del superbonus", aggiunge. (Rin)