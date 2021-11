Violenza donne: ministra Bonetti, ogni anno 30 milioni di euro per proteggere le vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- E' un crimine odioso e la condanna unanime, affinché le denunce non restino sulla scrivania a prendere polvere è stata introdotta la legge Codice rosso, per rieducare gli uomini violenti c'è il protocollo Zeus; dal 2011 esiste anche un trattato internazionale, la Convezione di Istanbul. Ma alla fine ciò che conta sono i numeri e dicono che quest'anno i femminicidi in Italia sono l'8 per cento in più rispetto al 2020. Qualcosa non ha funzionato. "Nonostante gli sforzi messi in campo a ogni livello, dal punto di vista della normativa è necessario intervenire nella fase immediatamente successiva alla denuncia, nelle pieghe in cui si possono insinuare le criticità che poi esplodono nei casi di cronaca. Interventi come il fermo e il braccialetto elettronico garantirebbero sicurezza alle donne dando loro la libertà di vivere", spiega a "Il Messaggero" Elena Bonetti, ministra delle Pari opportunità e della famiglia. Ieri era a Strasburgo, dove nella giornata simbolo della lotta al femminicidio ha incontrato la segretaria generale del Consiglio d'Europa, Marija Pejcinovic Buric, "proprio per certificare con chiarezza l'impegno del governo italiano, anche nel sostenere una normativa che a livello europeo deve vedere tutti gli Stati membri impegnati nel contrastare questo aberrante fenomeno". (segue) (Res)