Albania-Kosovo: oggi riunione intergovernativa a Elbasan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolge oggi nella località albanese di Elbasan una riunione intergovernativa tra Albania e Kosovo. La riunione sarà avviata alle 10 da un incontro bilaterale tra i primi ministri, Edi Rama e Albin Kurti, mentre a seguire il dibattito sarà allargato alle delegazioni. E' in programma la firma di alcuni accordi bilaterali, mentre successivamente ci saranno delle dichiarazioni alla stampa da parte di Rama e Kurti. Nel primo pomeriggio ci sarà un forum imprenditoriale albanese-kosovaro. Pur mantenendo eccellenti rapporti bilaterali, con il premier kosovaro che ha persino esternato il sostegno ad un eventuale referendum per l'unione tra Kosovo e Albania, Rama e Kurti hanno invece posizioni opposte riguardo l'iniziativa di integrazione regionale Open Balkans. Il primo sostiene questo progetto per lo sviluppo della regione balcanica, mentre il secondo ritiene che sia un piano promosso dalla Serbia per ripristinare l'egemonia nell'area come ai tempi dell'ex Jugoslavia. (Alt)