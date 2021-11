Energia: Descalzi (Eni) su transizione ecologica, cambiare è inevitabile e giusto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spenti i riflettori di Glasgow, la transizione ecologica appare sempre più come una fuga in avanti. Necessaria, ma troppo rapida e ambiziosa al contrario di quel che sostiene il popolo verde. Claudio Descalzi, amministratore delegato dell'Eni, in un'intervista al "Foglio - Inserto" osserva che "cambiare non solo è inevitabile, ma è assolutamente giusto. Abbiamo spinto al massimo la macchina mondo, adesso dobbiamo rimetterla a punto. E' impossibile demolire le infrastrutture costruite nel corso dell'intero Novecento. Viviamo in una rete di cavi, di tubi, di impianti e processi industriali. Dovremmo smantellare tutto questo oppure possiamo utilizzarlo in modo diverso, adattandolo alle nuove esigenze e alle priorità che ci siamo dati?". "La risposta razionale - continua - è trasformare non cambiare radicalmente sia per problemi di costi che di tempi, anche se capisco che spesso prevalgono gli impulsi e le passioni. Abbiamo davanti a noi un lavoro immenso che si può fare solo muovendosi di concerto; politica, istituzioni, industria, debbono procedere all'unisono, rifiutando ideologie anti tecnologiche, perché proprio la tecnologia è la chiave della transizione". (segue) (Res)