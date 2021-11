Energia: Descalzi (Eni) su transizione ecologica, cambiare è inevitabile e giusto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tecnologia è il cuore del mutamento in corso all'Eni, racconta Descalzi: "Il nostro profilo è quello di una compagnia tecnologica che fa ricerca e possiede tecnologie proprie. A questo scopo, stiamo lavorando e investendo da parecchi anni, abbiamo brevetti, abbiamo soluzioni nuove e tutte nostre". A Glasgow non è stata invitata nessuna impresa che fa energia anche se poi la Cop 26 parla di collaborazione tra pubblico e privato. I governi hanno uno strumento importante per agire sulla domanda e influenzare così l'offerta, sostiene Descalzi: la tassa sulle emissioni. Perché non diventi un balzello controproducente che si scarica sugli utenti e sui contribuenti, deve servire a contenere i prezzi e a sviluppare nuove tecnologie. Insomma, la carbon tax può creare un triangolo virtuoso. Anche in questo caso è essenziale un approccio flessibile: "Regole uguali, indifferenziate, sono controproducenti - sottolinea l'amministratore delegato -. Debbono valere per tutti allo stesso modo nei Paesi ricchi che sono quelli che emettono di più, così da non creare distorsioni alla concorrenza né rincorse fiscali, ma non dove c'è fame di energia, anche di quella tradizionale", ha concluso Descalzi. (Res)