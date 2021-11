Economia: Di Maio, innovazione e creatività per il rilancio del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un suo intervento sul "Sole 24 Ore" scrive che "innovazione e creatività sono alla base dell'azione della Farnesina per la promozione e la tutela dell'immagine dell'Italia nel mondo. Valorizzare il Made in Italy è una componente essenziale di questa missione, la cui importanza è ben compresa da chi ogni giorno porta le nostre eccellenze nei mercati di tutto il mondo. Noi lo facciamo con un lavoro di squadra a livello nazionale e internazionale, che ha come obiettivo quello di sostenere il capitale di creatività, originalità e innovazione su cui poggiano il successo e la reputazione del nostro Paese e dei nostri prodotti". "Il sostegno alla creatività, - continua il ministro - la promozione del Made in Italy e il loro rapporto con la diffusione della lingua italiana sono al centro dell'iniziativa che si terrà il prossimo 29 novembre alla Farnesina, gli 'Stati generali della lingua e della creatività italiane nel mondo', che vedranno la partecipazione del presidente della Repubblica e di numerosi e importanti attori della cultura, della creatività, dell'innovazione e dell'economia del nostro Paese". (segue) (Res)