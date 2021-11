Economia: Di Maio, innovazione e creatività per il rilancio del Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Di Maio spiega che "si tratta di un'iniziativa nata dalla consapevolezza di come la lingua italiana - attualmente studiata da circa due milioni di persone in tutto il mondo - sia una formidabile ambasciatrice del Made in Italy, nonché strumento fondamentale per la diffusione della conoscenza del nostro Paese, della sua cultura, dei suoi prodotti e dei suoi valori all'estero. Quattro tavoli di lavoro, e di confronto aperto tra attori pubblici e privati, si sono riuniti nelle scorse settimane per preparare il terreno e avviare la riflessione strategica che ci porterà a questo appuntamento". Il ministro osserva inoltre che "dal punto di vista delle iniziative, con uno sforzo creativo ed economico senza precedenti, il Dicastero che dirigo ha realizzato oltre 400 prodotti promozionali inediti, realizzati con il coinvolgimento di oltre 700 fra artisti, professionisti e imprese a fronte di un investimento di oltre 5 milioni di euro. Dal Patto per l'Export origina, poi, la campagna di comunicazione straordinaria a sostegno del Made in Italy che la Farnesina sta realizzando con Ice-Agenzia e che lanceremo nei prossimi giorni". "Si tratta - aggiunge - della prima campagna di nation branding mai realizzata per l'Italia: un racconto digital first dinamico e innovativo costruito proprio attorno a quei valori che caratterizzano l'essere e il saper fare dell'Italia. Creatività, passione, tradizione, stile, innovazione e diversità rappresentano i capisaldi valoriali di una iniziativa che mira a raccontare al pubblico internazionale in maniera originale e innovativa l'Italia, i suoi talenti, le sue competenze e le straordinarie potenzialità, oltre che a sostenere l'internazionalizzazione del nostro sistema produttivo". "Prendendo le mosse dal nostro passato, - conclude Di Maio - vogliamo rivolgerci al futuro per gettare le basi di una nuova narrativa che possa propone al di fuori dei confini nazionali, a ogni latitudine, un racconto nuovo dell'Italia: creativa, innovativa, aperta". (Res)