Siria: delegazione ministero Interno inviata all’Assemblea generale dell’Interpol a Istanbul

- Per la prima volta dall’inizio della guerra civile in Siria nel 2011, una delegazione del ministero dell’Interno siriano si è recata in Turchia per partecipare all’Assemblea generale dell’Interpol, che si è tenuta a Istanbul dal 23 al 25 novembre. Lo rende noto il portale informativo “Enab Baladi”, vicino all’opposizione al presidente siriano Bashar al Assad. Questa è la prima visita del suo genere per una delegazione governativa che rappresenta il ministero dell'Interno siriano in Turchia.(Res)