Libano: presidente francese Macron esprime preoccupazione per crisi in corso

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha indirizzato una lettera all’omologo libanese, Michel Aoun, esprimendo la sua preoccupazione per la crisi in corso in Libano. Lo rende noto il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”, secondo il quale Macron avrebbe chiesto l'avvio di riforme "il prima possibile" mettendo in guardia contro "il rischio di aggravare l’isolamento regionale” del Paese. “La Francia, come sapete, è particolarmente attaccata alle relazioni fraterne che uniscono i nostri due Paesi e i nostri due popoli. Il Libano è sempre stato un esempio di apertura e libertà per l'intera regione”, ha affermato Macron.(Lib)