Infrastrutture: Spagna, aziende chiedono revisione per aumento costi opere pubbliche

- Le imprese edili con progetti di costruzione in corso per il governo centrale spagnolo chiedono da tempo una revisione dei costi extra dovuti all'aumento del prezzo dei materiali di base almeno a partire dal primo gennaio 2021 adottando un meccanismo di riequilibrio che agirebbe fino alla conclusione delle opere. L'inflazione delle materie prime, l'aumento dei noli marittimi e la mancanza di alcuni materiali hanno fatto salire alle stelle elementi come l'alluminio (84 per cento), l'acciaio (95 per cento), il legno (79 per cento) e il rame (82 per cento) nel periodo da aprile 2020 a ottobre 2021. Secondo fonti del settore consultata dal quotidiano "Cinco Dias", le associazioni imprenditoriali sperano che l'esecutivo non imponga soglie minime di perdite nei progetti o aumenti di materiali oltre le quali compensare. Il ministero delle Finanze starebbe analizzando da settimane la composizione della lista dei materiali, molti dei quali hanno avuto un aumento esorbitante, per calcolare l'impatto sulle casse pubbliche e sta anche valutando un quadro giuridico per la retroattività in una formula di compensazione che non appariva nei contratti di aggiudicazione. Un'altra delle richieste della associazioni di categoria, inoltre, è che non siano applicate sanzioni per eventuali ritardi nell'esecuzione dei lavori. (Spm)