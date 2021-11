India: vaccini, 1,2 miliardi di dosi somministrate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 21 giugno sono entrate in vigore le nuove linee guida sulla campagna di vaccinazione. La principale novità è che il governo centrale si è impegnato a distribuire agli Stati il 75 per cento dei vaccini prodotti dall’industria nazionale. Precedentemente la quota stabilita era del 50 per cento mentre la restante metà era stata lasciata sul mercato aperto, con prezzi definiti in anticipo. Il 5 luglio si è svolto il “Conclave globale Co-Win”, evento internazionale organizzato dal governo e dall’Autorità nazionale della sanità (Nha) al quale, secondo il ministero della Sanità, hanno preso parte 400 partecipanti di 142 Paesi. Il primo ministro, Narendra Modi, ha annunciato che la piattaforma digitale Co-Win, usata per la campagna vaccinale, sarà resa open source e messa a disposizione di altri Paesi, che potranno personalizzarla. (segue) (Inn)