Arabia Saudita-Brasile: ministro Esteri Bin Farhan a Brasilia per prima visita ufficiale

- Il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Faisal bin Farhan, è arrivato ieri in Brasile in occasione della sua prima visita ufficiale in un paese sudamericano. Lo rende noto il quotidiano saudita “Arab News”. Al suo arrivo all'aeroporto della base aeronautica di Brasilia, il principe Faisal è stato ricevuto da funzionari del ministero degli Affari esteri brasiliano e dall'ambasciatore dell’Arabia Saudita in Brasile Ali Bahitham. (Res)