Edilizia: Bianchi (Ance), bene chiarimento Mims su caro materiali, avanti così per Pnrr

- La circolare esplicativa emessa ieri dal ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili sull'aumento del costo dei principali materiali da costruzione "rappresenta un importante passo in avanti verso il successo del Piano nazionale di ripresa e resilienza". Lo dichiara in una nota Edoardo Bianchi, vicepresidente di Ance (Associazione nazionale costruttori edili) con delega alle opere pubbliche. "Il provvedimento effettivamente risponde alla maggior parte delle richieste di chiarimento rimaste ancora inascoltate e consente alle stazioni appaltanti e alle aziende del settore di poter operare con la necessaria certezza. Merito soprattutto del metodo utilizzato, secondo quell'impostazione concreta e priva di pregiudizi che da sempre gli imprenditori edili chiedono venga seguita quando si tratta di intervenire sul tema. La circolare esplicativa ha sciolto molti dei nodi posti dal recente decreto ministeriale in materia, sul quale come Ance non abbiamo esitato a esprimere critiche e dubbi. A questo proposito auspichiamo che vadano definitivamente in soffitta certi approcci del passato e che trovino invece attuazione diverse modalità di gestione della cosa pubblica, in linea con le esigenze del nuovo mondo post-Covid e con le sfide del Pnrr", conclude Bianchi.(Com)