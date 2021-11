© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini". Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza. "I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante B.1.1.529. Nel frattempo seguiamo la strada della massima precauzione", aggiunge. (Rin)