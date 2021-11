India: missione spaziale Gaganyaan, a breve apertura centro di addestramento ad hoc  

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una struttura ad hoc per l’addestramento degli astronauti che parteciperanno alla prima missione spaziale con equipaggio dell’India potrebbe essere inaugurata entro dicembre a Challakere, nello Stato del Karnataka. Lo ha annunciato Kailasavadivoo Sivan, presidente dell’Organizzazione indiana per la ricerca spaziale (Isro). La missione, annunciata nel 2018 e denominata Gaganyaan, dovrebbe essere lanciata tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Inizialmente il volo con equipaggio era stato pianificato per svolgersi entro il 2022, anno del 75mo anniversario dell’Indipendenza, ma l’Isro ha ammesso che ci saranno ritardi a causa della pandemia di coronavirus. Prima della partenza degli astronauti, sono previsti due voli di prova senza equipaggio, con un robot umanoide chiamato Vyommitra. (segue) (Inn)