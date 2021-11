Argentina: governo annuncia avvio progetto su gasdotto Vaca Muerta (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di marzo la Banca per lo sviluppo dell'America Latina (Caf) aveva manifestato il suo interesse nel finanziamento di infrastrutture di trasporto del gas e del petrolio prodotti nel bacino patagonico di Vaca Muerta. "Dobbiamo pensare insieme al governo come sarà il trasporto da Vaca Muerta, se per esempio con un gasdotto fino al Brasile, o una ferrovia da Vaca Muerta al porto di Bahia Blanca", aveva affermato il rappresentante del Caf in Argentina, Santiago Rojas, che ha ribadito che l'istituzione "è impegnata ad appoggiare l'Argentina". Rojas ha quindi precisato che la concessione dei crediti non è in relazione con il risultato della ristrutturazione del debito estero che lo stato argentino sta portando avanti con creditori istituzionali e privati. "Abbiamo fiducia nell'Argentina, abbiamo un piano di intervento per progetti di investimento a favore dei cittadini", ha detto. (segue) (Abu)