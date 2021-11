Imprese: Ikea apre nelle Filippine il suo outlet più grande al mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda multinazionale svedese specializzata nella vendita di mobili e complementi d'arredo Ikea ha inaugurato il suo primo outlet nelle Filippine. Il nuovo punto vendita è il più grande dell'azienda nel mondo, con una superficie di 15mila metri quadri su due piani, in grado di accogliere 8mila clienti. Il colosso svedese del mobile punta ad aggiudicarsi 7 milioni di clienti filippini nel primo anno di operazioni, e intende inaugurare altri punti vendita nel Paese del Sud-est asiatico di 109 milioni di persone. La cerimonia inaugurale del nuovo outlet ha visto la partecipazione dell'ambasciatrice svedese nelle Filippine, Annika Thunborg, del segretario del Commercio filippino, Ramon Lopez, e del segretario degli Affari esteri, Teodoro Locsin. Nelle Filippine Ikea potrà contare su un mercato del mobile in crescita anche per effetto dei lockdown dovuti alla pandemia, ma dovrà fare i conti al contempo con i disturbi alle catene di fornitura a livello globale. (Fim)