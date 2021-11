Giappone: Covid, indice Nikkei perde il 3 per cento per timori legati alle nuove varianti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice azionario giapponese Nikkei ha ceduto il 3 per cento in apertura della sessione di scambi pomeridiana oggi, 26 novembre, sull'onda dei timori globali legati all'emersione di una nuova variante del coronavirus proveniente dal Sudafrica. L'apertura intraday dell'indice è stata la peggiore da un mese a questa parte: alle 13 di oggi, ora locale, il listino di 225 titoli è scivolato di 828,38 punti (meno 2,81 per cento) rispetto alla chiusura di ieri. Il più ampio indice Topix ha perso il 2,24 per cento. (segue) (Git)