Giappone: Covid, indice Nikkei perde il 3 per cento per timori legati alle nuove varianti (2)

- Il governo metropolitano di Tokyo ha segnalato soltanto 5 nuovi casi di positività al coronavirus nell'arco delle 24 ore di giovedì, il dato migliore dall'inizio del 2021 ad oggi. Il numero di casi giornalieri diagnosticati a Tokyo è calato sotto la soglia di 50 da metà ottobre. Secondo uno studio recentemente pubblicato dall'Istituto nazionale di genetica del Giappone, la variante Delta del coronavirus, responsabile dell'ultima ondata pandemica nel Paese, sembrerebbe essersi avviata verso "l'auto-estinzione" a causa di una replicazione eccessivamente veloce che avrebbe accumulato errori nella proteina non strutturale nsp14, compromettendo la capacità del virus di auto-correggersi. Da settimane, ormai, i contagi attribuiti quotidianamente alla variante Delta del coronavirus sull'intero territorio giapponese sono inferiori a 200. Altri studi sembrano indicare che gli individui asiatici siano in grado di sviluppare più di europei e africani l'enzima Apobec3A, in grado di aggredire i virus a mRna incluso il Sars-Cov-2 responsabile della pandemia di Covid-19. (segue) (Git)